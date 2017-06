La Première ministre britannique Theresa May, le 5 juin 2017.

et AFP

publié le 11/06/2017 à 00:01

À défaut d'avoir été prononcé, le divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne se précise. D'après Theresa May, son pays et l'instance supranationale entameront "dans les deux semaines" les discussions relatives au Brexit, a indiqué un communiqué de Downing Street, ce samedi 10 juin.



La Grande-Bretagne prévoit d'entamer comme prévu les négociations sur la sortie de l'Union européenne "dans les deux semaines", a déclaré à la chancelière allemande Angela Merkel la Première ministre britannique, citée par ses services.

Dans le même temps, alors que Theresa May est sortie affaiblie des législatives de jeudi 8 juin, elle a conclu samedi un "accord sur des grandes lignes" avec le petit Parti unioniste démocrate nord-irlandais (DUP), qui devrait lui donner une courte majorité pour gouverner.