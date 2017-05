Le journal de 18h : la collégienne incendiaire harcelée

publié le 25/05/2017 à 19:18

Une jeune fille de 15 ans a grièvement brûlé une de ses camarades au collège Le Semnoz de Seynod, en banlieue d'Annecy (Haute-Savoie). L'état de santé de la victime, Lilia, est stationnaire. La jeune fille est toujours plongée dans le coma. La mère de jade, la collégienne incendiaire a accepté de témoigner pour RTL. Elle assure que sa fille était victime de harcèlement.



"Ça fait un an, un an et demi qu’elle est harcelée par sa copine", confie-t-elle, "elle en a pas parlé tout de suite, elle a essayé de le régler toute seule". Les enquêteurs restent pour l'instant très prudents sur le véritable mobile de l'agression. La garde à vue de la jeune fille a été prolongée.

À écouter également dans ce journal

- À Manchester, les habitants se sont recueillis aujourd'hui à midi, en hommage aux victimes de l'attentat qui a fait 22 morts le 22 mai : après une minute de silence, ils ont entonné "Don't look back in anger". La reine Elizabeth s'est personnellement rendue dans l'unité pédiatrique du plus grand hôpital de Manchester, alors que des dizaines de blessés sont toujours hospitalisés.

- Selon des proches du terroriste, Salman Abedi aurait voulu se venger après la mort de l'un de ses amis poignardés quelques semaines plus tôt. La piste islamiste reste prioritaire, alors que le père d'Abedi, arrêté en Libye, était membre du groupe islamique combattant libyen et son frère a reconnu, lui aussi, appartenir à Daesh.



- Donald Trump et Emmanuel Macron ont échangé aujourd'hui leur première poignée de main. Elle a eu lieu à Bruxelles, juste avant le sommet de l'OTAN, qui inaugure ses nouveaux bâtiments flambants neufs.



- En déplacement dans son département du Finistère, Richard Ferrand, le ministre de la Cohésion des territoires a une nouvelle fois exclu de démissionner après les révélations du Canard Enchaîné sur un montage financier favorable à son épouse.



- La République en Marche proteste contre le peu de temps de parole que lui accorde le CSA - 12 minutes - dans le cadre de la campagne des législatives. Si Les Républicains (1h40) et le PS (2h) ont d’antenne nettement supérieure, c’est parce qu’il est calculé par rapport au nombre d’élus au Parlement.



- Quatre personnes, dont une petite fille de deux ans, sont mortes dans l'incendie du rez-de-chaussée d'un immeuble à Marseille. Selon les premiers éléments de l’enquête, il s’agirait d’un incendie d'origine criminel.



- 49.000 enfants disparaissent chaque année en France ; au 1er Janvier dernier, plus de 11.000 mineurs étaient toujours recherchés.



- Le premier match de barrage entre Troyes et Lorient, ce soir à 20h45, afin de savoir lequel évoluera en Ligue 1 la saison prochaine.