Vacances, cinéma, Darty : les dépenses parlementaires du député REM Alain Tourret

publié le 25/05/2017 à 18:11

Quelques jours à peine après les révélations embarrassant sur un montage immobiliers supposé avantageux obtenu par l'épouse de Richard Ferrand aux Mutuelles de Bretagne alors que le député y siégeait, un nouveau scandale touche l’entourage d’Emmanuel Macron. Alain Tourret, député du Calvados élu sous l’étiquette PRG et désormais candidat pour La République En Marche, aurait outrepassé les dépenses autorisées pour son indemnité représentative de frais de mandat (IRFM).



Selon Mediapart, Alain Tourret aurait pioché dans cette enveloppe mensuelle de 5.300 euros net par mois, que les députés touchent en plus de leur salaire, pour couvrir des frais qui paraissent sans rapport avec son mandat de député. Le "pure player" a pu faire ses révélations en analysant le contenu des Macron Leaks. Alain Tourret fait en effet partie des cinq membres d'"En Marche !" qui ont vu leurs boîtes mails piratées pendant l’entre-deux-tours de l’élection présidentielle.

Un voyage diplomatique au Sénégal avec son épouse

Interrogé par Mediapart, le député du Calvados tente pourtant de se justifier. À propos des nombreuses parties de golf payées grâce à son IRFM, Alain Tourret dédramatise, parlant de "69 euros" par-ci, "81 euros" par-là, tout en revendiquant un geste militant et solidaire. "J’ai des golfs dans ma circonscription, je me bagarre pour eux, j’ai réussi à les sauver", explique-t-il, bien que certaines factures concernent des club dans les circonscriptions voisines, voir en Île-de-France ou en Provence.

Les 300 euros dépensés au Club Med du Sénégal et de l’hôtel "La Paillotte" en Casamance, mais aussi les 140 euros de dépenses à l’aéroport d’Orly ? "Je suis vice-président du groupe d’amitié France-Sénégal à l’Assemblée", avance Alain Tourret, "je devais rencontrer des personnes, j’ai eu des tas d’entretiens". Il apparaît que le député - par ailleurs membres de groupes d’amitié avec Algérie, Canada, Italie, Japon, Madagascar, Maroc et Pologne - était accompagné de son épouse. "J’ai concilié les deux, je ne vais pas vous dire le contraire", rétorque-t-il.

J'ai le sentiment d'être victime d'un acharnement absolument invraisemblable Alain Tourret sur France 3 le 24 mai 2017.





Des places de cinéma à l’UGC Mondeville (19,20 euros), près de chez lui, à l’achat d’une télévision chez Darty (4.974 euros), certaines dépenses relevées par Mediapart paraissent bien difficiles à justifier. Le site d’information précise par ailleurs que les retraits en liquides - jusqu'à 2 600 euros en mai 2013 - et certains frais plus conformes à l’IRFM mais cependant très onéreux - 400 euros de "cravate" chez Hermès - ont été mis de côté pour le moment. Malgré ses protestations, l’entourage d’Alain Tourret a fait savoir que le député avait déjà versé 16.000 euros de ses comptes personnels sur le compte dévolu à son IRFM.



Devant les caméras de France 3 Normandie mercredi 24 mai, Alain Tourret confie avoir "le sentiment d'être victime d'un acharnement absolument invraisemblable". Estimant que sa candidature pour les législatives n’est pas remise en cause, le candidat de La République en Marche menace de porter plainte. Les révélations de Mediapart tombent cependant particulièrement mal, alors qu’Alain Tourret, un des élus très proches d’Emmanuel Macron, a conseillé le président de la République sur son projet de loi de moralisation de la vie publique.