Collision à Millas : une collégienne affirme que les barrières étaient ouvertes

publié le 16/12/2017 à 18:22

Deux jours après la collision fatale entre un TER et un autocar à Millas (Pyrénées-Orientales), les témoignages affluent. France 3 dévoile le témoignage d'une collégienne qui se trouvait dans un second autocar au moment du drame. Cette dernière assure que les barrières ne se sont pas baissées.



"On a vu le train arriver, mais les barrières ne se sont pas baissées. Il n'y avait pas de feux clignotants", assure l'adolescente, très choquée par l'accident, survenu jeudi 14 décembre en fin de journée. Des propos qui corroborent ceux de la conductrice, qui affirme également que les barrières sont restées levées, et que les feux n'ont pas averti du passage du TER.

Pourtant, le procureur de la République de Marseille, Xavier Tarabeux, a fait part de témoignages faisant état "très majoritairement" de "barrières fermées", lors d'une conférence de presse vendredi 15 décembre. Le représentant du Parquet a néanmoins nuancé son propos en précisant que les témoins n'avaient pas encore été tous entendus par les enquêteurs.

De son côté, la SNCF, qui a ouvert une enquête interne, se dit "choquée" par ces accusations et s'en remet aux enquêtes en cours. Cinq enfants, passagers de l'autocar, sont morts lors de la collision. Dix-huit autres enfants, âgés entre 11 et 17 ans, ont été blessés.