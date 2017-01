Le journal de 18h : des HLM évacués face aux dealers

REPLAY - L'office HLM de Compiègne a décidé de faire évacuer des logements et de murer des cages d'escaliers pour lutter contre le trafic de drogue dans un quartier d'habitat social.

Pour en finir avec les dealers, l'office HLM de Compiègne (Oise) a décidé de fermer purement et simplement certains immeubles. Cela se passe dans la cité du Clos-des-Roses, un quartier où vivent environ 4.000 personnes. Seulement voilà, certains bâtiments sont squattés des caves aux appartements par des trafiquants de drogue. La situation se dégrade de jour en jour et a poussé l'office à prendre une mesure radicale : dès la semaine prochaine, les habitants seront priés de déménager.



Des nouveaux logements vont être leur être proposés. "Il faut que la police nous protège un peu plus" nous dit une femme, pas vraiment convaincue par cette décision de faire évacuer les habitants. Pour le président de l'office, c'est une mesure qui n'est "pas prise de gaieté de coeur", mais qui était devenue indispensable devant les différents dangers que couraient les personnes logeant des ces HLM.

