Pas-de-Calais : un détenu tué par un autre à la prison de Vendin-le-Vieil

Le parquet de Béthune a indiqué que l'homicide s'était produit vers 14h30, évoquant une probable "bagarre dans une cellule". L'enquête a été confiée à la police judiciaire.

Un détenu a été tué lundi 9 janvier par un autre prisonnier au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais), près de Lens. "Je vous confirme la mort d'un détenu par un autre aujourd'hui", a indiqué le directeur interrégional des services pénitentiaires, Alain Jégo. Le parquet de Béthune a indiqué que l'homicide s'était produit vers 14h30 et a évoqué une "bagarre dans une cellule", sans pouvoir donner plus de précisions à ce stade de l'enquête, confiée à la police judiciaire. Une source policière a précisé à l'Agence France Presse que la victime, née en 1989, découverte morte dans sa cellule, avait été condamnée par la cour d'assises du Nord à la réclusion criminelle, à la suite d'un meurtre en décembre 2011 à Lille.



Selon La Voix du Nord, qui parle de "deux prisonniers" et non d'un seul, les premiers éléments laissent penser que les deux hommes auraient "fracassé le crâne" du codétenu avant de l'étrangler. L'intervention des secours n'a pas suffit pour réanimer le prisonnier, toujours selon le journal.



Le centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, conçu pour accueillir environ 230 prisonniers, est un établissement très récent de haute sécurité, conçu pour accueillir des détenus condamnés à de longues peines. Depuis sa mise en service en mars 2015, la prison a été le théâtre de plusieurs incidents, dont deux prises d'otages.