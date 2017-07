publié le 03/07/2017 à 13:51

Pris dans un embouteillage, en Bavière, ce lundi 3 juillet au matin, dans le sud de l'Allemagne, un car transportant des retraités allemands a percuté un semi-remorque qui roulait devait lui avant de prendre feu. Au total, 31 personnes sont blessées et au moins 18 sont disparues.



Il était un peu plus de 7 heures, ce lundi matin, quand la collision a eu lieu. Il ne reste du véhicule qu'une carcasse entièrement calcinée qui git encore sur le bas-côté de l'autoroute. 30 passagers ont pu sortir du bus vivants. Certains sont grièvement blessés, deux seraient dans un état très grave. Mais qu'est-il arrivé aux 16 autres passagers et aux deux conducteurs ? La police confirme qu'il y a eu des morts, mais ne donne pas de détails. Les 18 personnes manquantes pourraient ne pas avoir pu sortir du bus en flammes.

Sur place, l'autoroute était encore coupée à la circulation à 12h30 et les secours se poursuivent. Une centaine de pompiers sont intervenus, 70 ambulanciers et bien sûr, des policiers, assistés d'hélicoptères. Pour l'heure, on ne connait pas la cause de cet incident. Est-ce une erreur du conducteur ou un problème technique ? Une enquête devrait être ouverte dans la journée.

