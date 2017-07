publié le 03/07/2017 à 11:50

Ce lundi matin, un grave accident de car s'est produit sur une autoroute du sud de l'Allemagne. Pris dans un embouteillage, le car de touristes a embouti un camion roulant devant lui. Dans la collision, le véhicule qui transportait 48 personnes s'est entièrement embrasé, piégeant alors ses occupants.



Le bilan fait état de 18 morts et de 31 blessés. Les personnes jusqu'alors portées disparues sont probablement toutes décédées selon un communiqué des autorités.



Plusieurs des passagers sont entre la vie et la mort et ont été transportés dans les hôpitaux de la région. Très vite, les secours ont mené des recherches dans les bois aux alentours pensant que dans un mouvement de panique, des personnes auraient pu s'y réfugier. Ces opérations n'ont cependant rien donné. "Nous sommes réalistes et aurons à la fin de la journée plusieurs morts à déplorer", a déclaré à la chaîne de télévision allemande NTV un porte-parole de la police locale, Jürgen Stadter. L'origine des touristes reste pour l'heure inconnue.



L'accident est survenu sur l'A9, à hauteur de Münchberg, non loin de la frontière tchèque. La circulation a été coupée dans les deux sens de l'autoroute. Plusieurs hélicoptères de secours étaient sur place ce lundi matin, pendant que techniciens, policiers et secouristes s'activaient autour de la carcasse du bus. D'après le quotidien allemand Bild, l'incendie est désormais complètement éteint.