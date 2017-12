publié le 12/12/2017 à 11:37

Les transports sont difficilement praticables en Île-de-France. Mardi 12 décembre, une grève des conducteurs de la RATP touche les lignes A et B du RER. Soit les deux lignes de transport en commun les plus fréquentées d'Europe. Une mobilisation qui s'ajoute au sommet climat qui s'organise près de Paris, à Boulogne-Billancourt.



Un peu plus de 50 chefs d'État et de gouvernement sont attendus, 130 pays sont représentés et environ 4.000 participants sont attendus. Pour des raisons de sécurité, des mesures de restrictions de circulation ont alors été mises en place.

Les Franciliens doivent donc trouver des solutions alternatives pour se déplacer. Certains ont choisi la voiture, ce qui a créé un record de bouchons pour la région : 552 km de ralentissements cumulés à 9 heures du matin. Mais d'autres moyens de transport en commun existent aussi.

Pour la ligne B du RER

Cette ligne qui appartient à la fois à la RATP et la SNCF a la particularité de desservir l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle. Elle est donc très fréquentée. D'autant qu'elle traverse Paris et l'Île-de-France du Nord au Sud.



Heureusement, il existe de nombreuses lignes de bus pour faire face aux difficultés. Un blog où est recensé tous les trajets possibles en fonction de votre destination existe en ligne.



Ainsi, sur rerb-leblog.fr, vous n'avez qu'à cliquer sur votre destination et une solution vous est proposée. Pour votre rendre à l'aéroport, par exemple, il existe les bus 350 qui se prend à Gare du Nord, le 351 à Aulnay-sous-Bois.

Les solutions pour se rendre à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle sans RER B Crédit : rer-blog

Pour la ligne A du RER

Concernant le RER A, pour aller ou venir sur les branches Cergy et Poissy, tous les trains s’arrêteront à la Défense, obligeant les voyageurs à faire un changement. Face à cette situation, la RATP et la SNCF prévoient des solutions, comme indiqué sur le blog du RER A :



- Au départ d’Achères-Ville : emprunter la ligne L direction Cergy-Le Haut pour vous rendre à Conflans-Fin-d’Oise et prendre un train ligne J

- Au départ de Neuville-Université : emprunter la ligne L direction Paris Saint-Lazare pour vous rendre à Conflans-Fin-d’Oise puis prendre un train ligne J

- Au départ de l’agglomération de Cergy : vous devez emprunter les bus 45 et 36 pour vous rendre à Pontoise et prendre un train de la ligne J, H ou le RER C pour Paris

- Au départ de Houilles et de Poissy, empruntez plutôt la ligne J



Les usagers de la ligne ont déjà dû trouver des alternatives pendant les travaux de la ligne qui ont duré tout l'été. À cette occasion, Le Monde avait proposé un florilège de 15 réponses pour les voyageurs, dont le tramway, la covoiturage, le train, ou encore d'autres lignes de métro. Ce mardi, certaines sont d'ailleurs renforcées pour répondre à la forte affluence. Il s'agit des lignes 1, 4, 13 et 14.

En voiture

Si vous n'avez pas peur de vous retrouver dans un record de bouchons, vous pouvez aussi prendre le volant. La circulation promet là-aussi d'être perturbée. Notamment dans l'Ouest de Paris. La préfecture de police a pris des mesures restrictives de circulation, entre 6 heures et 22 heures :





- Sur le boulevard périphérique extérieur à hauteur de l'échangeur Saint-Cloud

- Sur les quais de la rive droite, entre le pont de Saint-Cloud et le pont de Sèvres, voir le pont de la Concorde

- Sur un périmètre spécial autour de l'île Seguin.



Face à ces mesures, la préfecture de police conseille aux automobilistes de contourner très largement les zones concernées et de différer si possible leurs déplacements dans le secteur.