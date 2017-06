Le journal de 12h30 : le Royaume-Uni rend hommage aux victimes de l'attentat

publié le 06/06/2017 à 13:27

L'émotion est encore très forte au Royaume-Uni, trois semaines après l'attentat de Manchester, qui a fait 22 morts et une centaine de blessés, et trois jours après celui de Londres, lors duquel 7 personnes ont perdu la vie. Ce mardi 6 juin, une minute de silence a été observée dans tout le Royaume-Uni et a pris une dimension particulière à Londres, encore sous le choc après les attaques meurtrières du samedi 3 juin.



Partout dans la capitale britannique, la vie s'est arrêtée pendant une minute. Dans les gares, le métro, les monuments, mais également la plupart des entreprises, toute activité s'est arrêtée le temps d'un moment de recueillement à 11 heures (midi à l'heure de Paris). Le maire de Londres, Sadiq Khan, a passé cette minute de silence aux côtés d'ambulanciers et de personnels des services de secours.

À écouter également dans ce journal

- Attentat de Londres : trois jours après les attaques du samedi 3 juin à Londres, deux Français toujours portés disparus. Les trois auteurs ont été identifiés, et l'un d'entre eux était connu des services de sécurité.

- Législatives : les candidats REM arrivent nettement en tête lors du vote anticipé des Français de l'étranger.



- Justice : le procès de deux dirigeants de SEB, qui fournissait des steaks hachés à l'enseigne Lidl, a commencé aujourd'hui à Douai (Nord). Un petit garçon est lourdement handicapé après avoir consomme cette viande porteuse d'une bactérie.



- Réforme du code du travail : le projet d'Emmanuel Macron et de son gouvernement est transmis aux syndicats cet après-midi.



- Espace : quatre jours après son retour sur Terre, Thomas Pesquet a donné une conférence de presse mardi matin au Centre européen des astronautes à Cologne.