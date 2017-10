Le journal de 12h30 : le monde du cinéma fait ses adieux à Danielle Darieux

et Stéphane Carpentier

publié le 19/10/2017 à 13:23

Elle était la doyenne des actrices françaises. Danielle Darieux est décédée chez elle à l'âge de 100 ans, mardi 17 octobre. Avec plus de 100 films à son actif, l'actrice était une figure majeure du cinéma. Danielle Darieux avait débuté sa carrière à l'âge de 14 ans, juste après les débuts du cinéma parlant. Elle incarnait alors la femme fatale des années 1930.



DD aura traversé huit décennies du cinéma français et mondial puisqu'elle avait aussi fait carrière à Hollywood. De la belle et jeune ingénue romantique des premières années, à la vieille dame philosophe de ses ultimes apparitions, tout le cinéma français l'aura vu passer devant ses caméras.

En 1937, elle est une avocate passionnée dans Abus de confiance de celui qui est alors son mari : Henri Decoin. Après la guerre et quelques tracas liés à un contrat avec le studio allemand Continental, Danielle Darieux change de registre et s'assume en épouse de caractère. En 2001, celle qui est également chanteuse, donne de la voix dans le 8 Femmes de François Ozon, où elle retrouve Catherine Deneuve, avec qui elle avait partagé l'affiche dans Les Demoiselles de Rochefort, en 1967.

À écouter également dans ce journal

- Mobilisation confidentielle contre la réforme du Code du travail à l'appel de la CGT et Solidaires. Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, a défilé à Marseille ce matin. À Paris, le cortège s'élancera à 14 heures de Montparnasse pour rejoindre Denfert-Rochereau.



- Le Cytotec, un médicament contre l'ulcère de l'estomac , détourné pour déclencher des accouchements à terme au risque de la santé de la mère et de l'enfant, sera retiré du marché français à parti de mars 2018, a annoncé l'Agence du médicament.



- Salariés et directeurs de maisons de retraite ont envoyé une lettre à Emmanuel Macron afin de dénoncer leurs conditions de travail. Pour la première fois, l'ensemble de ces professionnels disent être au bord de la rupture.



- Le gouvernement espagnol a annoncé qu'il poursuivait la procédure de suspension d'autonomie de la Catalogne. Madrid estime que le président catalan Carles Puigdemont n'a pas restauré l'ordre dans sa région. La crise qui menace la stabilité du pays n'est pas terminée.



- Journée spéciale maths sur RTL. Si les Français sont une majorité à dire aimer la discipline, le niveau des écoliers n'est pas excellent. Pour améliorer cela, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, souhaite s'inspirer de la méthode de Singapour, synonyme d'excellence.