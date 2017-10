publié le 19/10/2017 à 08:47

Apprendre les additions, soustractions, multiplications et additions dès le CP. Une vision envisageable en France ? Alors que 65% des Français estiment que l'enseignement des mathématiques est inadapté, certains enseignants ont déjà opté pour la méthode de Singapour.



La cité-État est en effet en tête des classements internationaux dans cette matière souvent redoutée par de nombreux élèves. Le principe est simple : les notions de base, comme les calculs par exemple, sont étudiées en profondeur jusqu’à ce que les élèves les maîtrisent complètement grâce à des résolutions de problème variés.

Opérations, grandeurs et mesures, aire et périmètre... La méthode de Singapour ne s'applique pas seulement aux simples additions ou autres multiplications mais bel et bien à l'apprentissage, en général, des mathématiques.