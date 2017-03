publié le 17/03/2017 à 13:23

L'enquête se poursuit dans l'affaire de la fusillade au lycée Tocqueville de Grasse. Le 16 mars, Killian B., fils d'un membre du conseil municipal de la ville, ouvrait le feu sur ses camarades. Au total, 14 blessés dont le proviseur de l'établissement, toujours hospitalisé avec trois autres victimes. Killian B. a commencé à se livrer aux enquêteurs, qui évoquent la vengeance comme motivation principale de son passage à l'acte. Il s'agit maintenant de savoir comment le jeune homme de 16 ans s'est procuré son arsenal, lui qui est entré dans son lycée armé d'un fusil, d'un revolver, d'un pistolet et de deux grenades.



Pour cela, les enquêteurs sont à la recherche du meilleur ami de l'agresseur présumé. Il n'a pas été vu depuis le jour de la fusillade. Le frère de cet ami a été interpellé par les policiers et placé en garde à vue, le but étant d'établir si complicité il y a eu dans la préparation de la fusillade. Le 17 mars, le lycée Tocqueville ne dispense aucun cours mais reste ouvert afin d'accueillir élèves, parents et enseignants qui souhaiteraient s'exprimer sur ce qu'il s'est passé. Une cellule psychologique a été mise en place.

À écouter également dans ce journal :

- Football : en Ligue des Champions, le tirage au sort a eu lieu. L'AS Monaco affrontera Dortmund, et évite ainsi les plus grosses machines du championnat. Le match aller aura lieu le 11 ou 12 avril, et Monaco recevra en retour le 19.

- Paris : un homme est soupçonné d'avoir égorgé son frère et son père dans le XIe arrondissement dans la matinée du 17 mars. Les faits se sont déroulés à proximité de la place de la Nation, dans un immeuble rue de Montreuil. Après son acte, l'homme est resté prostré, selon un témoin de la scène, s'est assis et a attendu l'arrivée des forces de l'ordre. Il a été interpellé. Les deux victimes sont décédées.



- Présidentielle 2017 : selon Benoît Hamon, la clause Molière impliquant de ne parler que la langue française sur les chantiers "est xénophobe" et "pitoyable". Invité des petits déjeuners de la présidentielle, le candidat socialiste a regretté que de telles clauses se multiplient sur les chantiers de construction en France.





- États-Unis : Washington monte au créneau face à la Corée du nord. Le secrétaire d'État Rex Tillerson a déclaré lors d'une visite à Seoul, en Corée du Sud, qu'"une action militaire est une option sur la table", et que la "politique de patience stratégique [avec Pyongyang, ndlr] est terminée".



- Moyen-Orient : la Syrie affirme avoir abattu un avion israélien en représailles des actions de la nuit dernière et de l'interpellation d'un missile par les Israéliens en provenance de Syrie. Tel Aviv a cependant démenti.