REPLAY - Les températures commencent à descendre sérieusement dans l'est du pays, première région touchée par cet épisode sibérien.

La vague de froid a touché la France ce lundi 16 janvier. Le "Moscou-Paris", ce couloir de froid venu de Sibérie, a franchi la frontière est de l'Hexagone, où les températures commencent à baisser. L'inquiétude se porte aussi la production énergétique, car depuis midi elle n'est plus suffisante pour couvrir l'ensemble du territoire. Un pic de consommation est attendu à 19 heures, mais le souci majeur concerne le pic à la même heure demain soir avec à 92 000 mégawatts consommés.



Face à cette vague de froid, que la France n'avait plus connue depuis 2012, ceux qui travaillent en extérieur ont pris leur précaution. Bonnet, gants et vêtements chauds font partie des équipements obligatoires pour ne pas trop souffrir des températures glaciales. Les hébergements d'urgence seront également pris d'assaut par les personnes en difficulté. Bruno Le Roux, le ministre de l'Intérieur, a assuré qu'il y aurait "de la place pour tout le monde".

À écouter également dans ce journal

- De nouveaux panneaux pour signaler les radars vont bientôt être installés. La vitesse de la voiture va apparaître pour prévenir l'automobiliste. 10.000 panneaux ont été commandés, puis implantés au fur et à mesure sur le territoire.



- La vignette Crit'Air est obligatoire depuis ce matin dans les rues de Paris. Ces autocollants permettront d'éliminer progressivement les véhicules les plus polluants du centre-ville. Mais de nombreux automobilistes roulaient sans leur vignette.



- La réforme de la sécurité sociale est l'un des débats de la présidentielle. Martin Hirsch, directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, a proposé la création d'une assurance santé universelle, avec un remboursement à 100% des soins.



- Au lendemain dudeuxième débat de la primaire de la gauche, certains sondages donnent le vainqueur seulement 5e du premier tour de la présidentielle. Face à cet échec annoncé, un ralliement à Emmanuel Macron est évoqué à gauche, seule chance selon eux d'éviter un deuxième tour Le Pen-Fillon.



- Un scandale secoue l'Espagne. Les parents d'une petite fille atteinte d'une maladie rare ont utilisé l'argent d'une levée de fonds pour acheter une maison, une voiture et des objets de luxe. La jeune fille aurait été abusée sexuellement.