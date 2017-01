REPLAY - La maison-mère de STX France pourrait être rachetée par l'Italien Fincantieri, ce qui fait craindre des suppressions d'emplois à Saint-Nazaire.

Les chantiers navals de Saint-Nazaire attendaient cette décision avec impatience, la justice sud-coréenne a annoncé le nom du repreneur préférentiel de la maison-mère de STX, il s'agit de l'Italien Fincantieri. Les chantiers emploient 2.600 personnes à Saint-Nazaire, le carnet de commandes est plein pour les dix prochaines années, mais les syndicats font grise mine. La crainte des salariés est exprimée par Christophe Morel, délégué CFDT : "Avec une reprise par un concurrent, il y a un risque de synergie et de doublons, et donc des craintes sur l'emploi."



Les syndicats de STX-France demandent à l'État de prendre part aux discussions et d'assurer des garanties sur l'avenir des constructions navales, alors que l'entreprise connaît son troisième rachat en dix ans. Fincantieri est le leader européen du secteur. Le rachat de la filiale de STX et des chantiers navals de Saint-Nazaire permettrait à l'entreprise italienne, contrôlée par l'État, d'en faire un "Airbus des paquebots."

