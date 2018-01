publié le 16/01/2018 à 13:11

Les passagers d'un vol Air France entre Bordeaux et Paris ont connu une belle frayeur ce lundi 15 janvier, entre turbulences et problèmes techniques qui ont d'abord empêché l'appareil de se poser normalement à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Ce vol classique a décollé avec 40 minutes de retard depuis le tarmac de Mérignac. En vol, c'est là que les ennuis ont commencé : des trous d'air, des turbulences, des rafales de vent, le commandant qui demande aux hôtesses d'arrêter le service en cabine.



Mais une fois à l'approche de Paris, l'avion ne se pose pas. La pilote de l'appareil demande aux passagers de s'accrocher et de se préparer à sortir par les toboggans en laissant sur place leurs effets personnels. La roue avant du train d'atterrissage de l'avion est en panne, impossible alors de poser l'avion de manière classique. Mais au bout de deux heures à tourner dans le ciel au-dessus de Roissy, le système fonctionne à nouveau et l'avion parvient à se poser, sous les applaudissements. Les passagers ont loué le sang-froid de la pilote, qui effectuait son premier vol commercial.

À écouter également dans ce journal

- La ministre de la Justice Nicole Belloubet a rendu visite aux surveillants de la prison de Vendin-le-Vieil, après l'agression dont certains ont été victimes. L'accueil a été très mouvementé. "On doit bloquer la ministre, aucun gouvernement n'a écouté, c'est honteux", regrette un représentant syndical des surveillants, très remontés.

- L'Insee a publié ce mardi 16 janvier les derniers chiffres de la population française, composée de 67 millions de personnes. La France affiche toujours le meilleur taux de natalité d'Europe, à 1,88 enfant par femme, devant l'Irlande, la Suède et la Grande-Bretagne. Mais il est en baisse.



- Emmanuel Macron est à Calais ce mardi 16 janvier pour évoquer la question des migrants. Au centre de Croisilles, il a assisté à un cours de français et échangé avec des migrants. L'après-midi sera consacré à une rencontre avec des associations humanitaires qui reprochent au projet immigration d'être trop répressif.



- En Californie, 13 frères et sœurs, dont des enfants, ont été découverts attachés, certains avec des chaînes, affamés et sales dans la petite ville de Perris. La police a annoncé ce lundi que les parents de cette fratrie avaient été incarcérés pour torture.



- La pêche électrique, interdite en France, pose de sérieux problèmes aux pêcheurs dans le Nord de la France. Certaines espèces ont disparu des marchés de Boulogne-sur-Mer. "Ça fait 35 ans que je travaille, je n'ai jamais vu une année comme ça", dit un pêcheur, qui a dû vendre son bateau, faute de rentrées d'argent suffisantes.