REPLAY - Des températures glaciales ont été relevées dans certaines régions françaises, au cœur d’une vague de froid très prononcée.

L’épisode de froid a atteint son paroxysme ce samedi 7 janvier, avec des températures glaciales par endroits. Plus globalement, toute la France est touchée par cette vague de froid, alors que 30 départements ont été placés par Météo France en vigilance orange à la neige et au verglas. Mais certaines régions plus que d’autres, à l’image des -20 degrés relevés ce matin à Mouthe dans le Doubs, la ville la plus froide de France. On a aussi connu jusqu’à -16 à Pontarlier ou Epinal, -13 à Colmar et Mulhouse, -10 à Nancy et Strasbourg.



Plus étonnant encore, les températures dans le sud de la France sont aussi descendues sous la barre de zéro degré. Il faisait par exemple -8 en Corse, -7 à Agen, -5 à Bordeaux ou encore -3 à Marseille avec un petit mistral. Ces températures se sont accompagnées de neige et de pluies verglaçantes. Des difficultés de circulation ont ainsi été rencontrées en Normandie et dans les Hauts de France, particulièrement dans les départements de la Seine-Maritime et de la Somme, avec de la tôle froissée, y compris sur les autoroutes.

À écouter également dans ce journal

- François Hollande est de retour sur ses terres, à Tulle, ce samedi pour présider la traditionnelle cérémonie des vœux aux territoires. Les habitants qui le connaissent bien sont déjà nostalgiques.



- Aquilino Morelle, lui, n’est pas nostalgique. L’ancien conseiller de François Hollande à l’Élysée critique sévèrement le chef de l’État. "Il ne voulait pas exercer le pouvoir, il voulait seulement être président de la République", a-t-il lancé.



- Deux ans après l’attentat à Charlie Hebdo, qui a fait 12 morts dont certains dessinateurs du journal satirique, un hommage est programmé ce samedi à 19h place de la République à Paris pour saluer leur mémoire.



- Après le président Jean Gachassin, un nouveau départ est annoncé à la Fédération française de tennis. Arnaud Di Pasquale, le Directeur technique national, va lui aussi quitter son poste après trois ans et demi.



- Le PSG fait son entrée en lice en Coupe de France face à Bastia ce samedi en 32e de finale. Le club de la capitale n’a plus perdu dans une coupe nationale depuis janvier 2014.