publié le 08/06/2017 à 13:04

Dans un entretien accordé jeudi 8 juin à nos confrères du Parisien, Jean-Michel Blanquer a jugé "absurde" l'interdiction au redoublement. Par conséquent, le ministre de l'Éducation nationale veut marquer un infléchissement par rapport à la politique de la socialiste Najat Vallaud-Belkacem qui l'a précédé et qui avait pris en novembre 2014 un décret affirmant "le caractère exceptionnel du redoublement".



Pour le ministre, "la première des réponses réside dans l'accompagnement tout au long de l'année et dans les stages de soutien que nous créons" pendant les vacances d'été pour les élèves qui entrent en sixième. "Autoriser à nouveau le redoublement, ce n'est pas un virage absolu, mais c'est une inflexion importante", martèle-t-il, annonçant que ce changement a "vocation à s'appliquer dès l'année scolaire 2017-2018".Dans ce long entretien au Parisien, Jean-Michel. Blanquer fait part également de son intention de développer l'apprentissage de la musique dont il juge la place "insuffisante".

À écouter également dans ce journal :

- Législatives 2017 : à trois jours du premier tour, les socialistes s'attendent à une déroute, à l'image de Martine Aubry qui n'a pas hésité à reconnaître que "ça allait être très difficile".

- Les Républicains : l'ancien ministre Frédéric Lefebvre a annoncé jeudi 8 juin qu'il quittait le parti, dénonçant "un quarteron de généraux sectaires" qui sont à sa tête, et affirmant avoir fait l'objet de "menaces", "y compris par Nicolas Sarkozy lui-même".



- Royaume-Uni : Brexit et sécurité étaient au cœur des préoccupations des électeurs britanniques jeudi 8 juin lors de législatives au résultat incertain, cruciales pour les négociations sur la sortie de l'UE, organisées avec une sécurité renforcée en raison du climat de menace jihadiste.



- Économie : le déficit commercial de la France s'est aggravé en avril, en raison de moindres exportations dans l'aéronautique et le secteur des équipements industriels, ont annoncé jeudi 8 juin les Douanes dans un communiqué. Le déficit s'est creusé de 760 millions d'euros pour atteindre 5,5 milliards d'euros, selon les Douanes.



- Médias : David Pujadas présentera son dernier journal de 20 Heures sur France 2, après 16 ans de bons et loyaux services. Évincé par la présidente de France Télévisions Delphine Ernotte, le journaliste de 52 ans sera remplacé à la rentrée par Anne-Sophie Lapix.