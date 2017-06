Bac 2017 : comment on se prépare à l'examen en Colombie

publié le 08/06/2017 à 08:12

Dernière ligne droite pour quelque 700.000 lycéens avant le début du baccalauréat. Jeudi 15 juin, ils plancheront sur leur première épreuve, la philosophie en France. Mais aussi à l'international. RTL a décidé de suivre les révisions dans le lycée français Paul-Valéry de Cali, en Colombie (un des lycées de l'Agence pour l'Enseignement français à l'étranger). Ils sont presque tous colombiens. Leur langue maternelle est l'espagnol, mais leurs cours sont en français. Dans une ambiance détendue.



Pendant la pause du cours d'économie, les élèves dansent la salsa sous le regard amusé de leur professeur Romain. "On fait 100% de réussite depuis dix ans", se félicite-t-il. "Ce n'est pas du tout la même manière d'enseigner en France qu'à l'étranger. Parfois en travaillant moins, tu travailles mieux et tu es plus efficace. Une petite pause en musique, ça permet de se relaxer et de repartir après, d'où la salsa", explique-t-il.

Le cours reprend rapidement sur le fonctionnement de l'euro. Au menu : les avantages de créer un grand marché européen. Même si à 9.000 kilomètres de la zone euro, les élèves n'ont souvent jamais utilisé notre monnaie.