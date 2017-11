publié le 06/11/2017 à 13:16

Au cours d’une conférence de presse, la procureure de Besançon est revenue sur le décès d’Alexia Daval, la joggeuse dont le corps a été retrouvé calciné la semaine dernière. Elle s’est penchée longuement sur des informations qui avaient fuité ce weekend, assurant que la cause du décès était déjà connue de manière certaine. « Le décès est probablement dû à une asphyxie », a précisé la procureure, sans toutefois pouvoir donner plus de précisions.



L’autre information qui avait fuité, assurant que la jeune femme n’avait pas subi de violences sexuelles n’a pas été confirmée. « Dire cela est erroné » pour la procureure. En revanche, une chose est certaine, Alexia Daval a subi des violences physiques. Des tests complémentaires doivent être réalisés pour déterminer le mécanisme qui a abouti à cette asphyxie et savoir si la jeune femme a été victime de violences sexuelles.

Ce weekend 8000 personnes s’étaient réunies à Gray (Haute-Saône) pour rendre hommage à Alexa Daval au cours d’une grande marche blanche.

À écouter également dans ce journal

Éducation : le dispositif « devoirs faits » entre en vigueur ce lundi 6 novembre. Une aide aux devoirs par souci d’égalité entre élèves.



Environnement : le président fidjien présidant la COP 23 à Bonn, appelle à appliquer les accords de Paris. À l’occasion de la journée des solutions sur RTL, direction Marseille où un restaurant se sert du soleil pour alimenter ses fourneaux.



Texas : « Un problème de santé mentale » assure Donald Trump qui ne refuse de remettre en cause la libre circulation des armes. Les motivations de Devin Kelly, l’auteur présumé de la fusillade retrouvé mort dans son véhicule, qui a coûté la vie à au moins 26 personnes, ne sont pas encore connues.



Récompense : Éric Vuillard remporte le Prix Goncourt avec « l’ordre du jour » roman glaçant dans les coulisses de l’accession au pouvoir des Nazis.