publié le 05/04/2017 à 14:50

1.630.829. C'est le nombre de tweets en rapport avec le hashtag #LeGrandDébat qui ont été publiés mardi 4 avril durant le débat avec les onze candidats à la présidentielle. Comme pour tout événement télévisuel du genre, les réseaux sociaux étaient particulièrement actifs, aussi bien du côté des simples potentiels électeurs que des militants les plus actifs.



Incontestablement, la soirée de la twittosphère a été rythmée par les saillies de Philippe Poutou. Loin des codes vestimentaires et d'éloquence habituels de ce type de rendez-vous, le candidat du Nouveau Parti anticapitaliste s'est illustré en dénonçant des politiques "corrompus". En abordant le sulfureux sujet des affaires judiciaires qui émaillent la campagne, il s'en est tout particulièrement pris à François Fillon et Marine Le Pen. Des attaques qui ont permis au représentant des ouvriers d'obtenir une popularité soudaine sur l'oiseau bleu, où il est devenu le candidat le plus mentionné par les internautes mais surtout celui ayant obtenu le plus d'abonnés durant ces trois heures trente d'émission. Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle complètent le podium du gain de followers.

Sans surprise, Philippe Poutou obtient aussi la palme de l'intervention la plus retweetée pendant le débat. Il s'agit de son altercation avec Marine Le Pen, lorsqu'il critique son immunité parlementaire lui ayant permis de ne pas se rendre à une convocation des juges dans le cadre de l'enquête sur les soupçons d'emplois fictifs d'assistants parlementaires du FN au Parlement européen. "Quand nous on est convoqués par la police, nous ouvriers, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va !", a-t-il lancé sous le regard consterné de la candidate.

¿¿ Les 5 moments les plus Tweetés de #LeGrandDébat https://t.co/6txS6zt7Ch — Twitter Politique (@TwitterPolFR) 4 avril 2017