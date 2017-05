publié le 24/05/2017 à 19:10

De 7h45 jusqu’à 17h30, on y retrouve heure par heure le déroulé de la "journée type d’un demandeur d’emploi efficace". Une infographie diffusée sur Facebook par l’agence Pôle Emploi Compiègne Margny (Oise) mardi 23 mai a suscité une vive polémique. Dans ce document, Pôle Emploi distille ses bons conseils pour "booster votre recherche d’emploi".



L’agence détaille ainsi les plages horaires qui doivent être dévolues à la recherche d’emploi, au réseautage, aux moments consacrés à sa famille et ses amis. Même le temps des repas et de la douche y figurent. Ce qui a fait remonter des accusations d'infantilisation des chômeurs par Pôle Emploi.

La journée type d'un chômeur-winner

merci @pole_emploi Compiègne Margny pic.twitter.com/VSk9qTrlZk — Victor Baton (@VictorBaton) 23 mai 2017

Bonjour @pole_emploi. J'ai remis au goût de l'époque vos conseils pour une journée de chômeur réussie. De rien ! pic.twitter.com/6D6FePi3oX — Rassrah de rassrah (@Vincoabi) 24 mai 2017

Face au tollé suscité par cette infographie sur les réseaux sociaux, Pôle emploi l’a supprimée de Facebook, puis a déploré une initiative personnelle dans la matinée du 24 mai. Un peu plus tard, l’agence de Compiègne Margny a publié un message d’excuse sur Facebook : "Nous avons diffusé sur cette page Facebook une infographie qui a provoqué de nombreuses réactions. Nous les comprenons, car nous savons l'implication des demandeurs d'emploi dans leurs recherches au quotidien. Nous avons retiré cette publication et nous excusons auprès des personnes qui ont pu être heurtées par son contenu."