Le fisc italien fait payer 306 millions d'euros d'arriérés fiscaux à Google

publié le 05/05/2017 à 06:45

La Grande Botte fait trembler les mauvais payeurs. Après avoir obtenu d'Apple, en 2015, qu'il rembourse plus de 300 millions d'euros d'arriérés fiscaux, l'Italie a récidivé. C'est désormais au tour d'une autre multinationale américaine de solder ses comptes, puisque Google va s'acquitter d'un montant similaire à la firme de Cupertino.



"Google paiera au total plus de 306 millions d'euros" pour régler tous les contentieux liés aux bénéfices réalisés en Italie mais déclarés en Irlande, essentiellement entre 2009 et 2013, a déclaré le fisc italien dans un communiqué, ajoutant que l'accord comprenait la mise en place d'un "parcours pour établir des accords préventifs sur la taxation correcte à l'avenir en Italie des activités rattachables à notre pays".

"Google et les services fiscaux italiens sont parvenus à un accord, résolvant sans litige une enquête fiscale portant sur les années 2002 à 2015", a déclaré un porte-parole de Google dans un communiqué. Le texte précise ainsi qu'"en plus des impôts déjà payés par la société en Italie pour ces années, Google paiera un supplément de 306 millions d'euros, plus 303 millions étant attribués à Google Italie et moins de trois millions à Google Irlande".

Amazone en ligne de mire

Déjà, en décembre 2015, le groupe américain Apple, également dans le collimateur des autorités européennes pour ses pratiques d'optimisation fiscale, avait accepté de payer plus de 300 millions d'euros en Italie, pour solde de tout compte, après une enquête pour fraude fiscale.



Et l'administration transalpine pourrait bien continuer sur sa lancée puisque la justice italienne vient de conclure une enquête, dont le fisc italien devrait bientôt se saisir, contre le géant du commerce en ligne Amazon, soupçonné d'avoir dissimulé 130 millions d'euros de revenus en cinq ans au pays.