publié le 06/03/2017 à 06:30

Si on savait déjà la police adepte des réseaux sociaux et autres outils numériques pour confondre les criminels, les services fiscaux semblent, eux aussi, s'être mis à la page. C'est le cas à Marmande, dans le Lot-et-Garonne, où le fisc a pu débusquer 300 propriétaires de piscines fraudeurs grâce à Google Maps, tel que le rapporte Sud-Ouest.



Pour la seule année 2015, l'administration fiscale de la ville a donc découvert 300 bassins non déclarés par leurs propriétaires, et ce grâce à Google Maps, cet outil gratuit de cartographie créé par Google il y a plus d'une décennie.

Les 300 "nouvelles" piscines sont ainsi venues s'ajouter aux 500 déjà répertoriées par les services fiscaux de Marmande, qui a pu récolter les fruits de sa trouvaille : 100.000 euros de produit fiscal supplémentaire sur la taxe foncière.



"C’est énorme. Nous n’avions pas évalué un tel manque à gagner", a expliqué Josette Jacquet, adjointe aux Finances de Ville de Marmande, à Sud-Ouest. Et l'élue d'ajouter : "C’est une question d’équité fiscale. Il n’est pas juste que certains paient, et d’autres pas."