publié le 01/02/2018 à 16:18

Faut-il rendre obligatoire le congé paternité ? Une question que RTL a voulu approfondir, en partenariat avec L’Obs. Le gouvernement y réfléchit, en sachant que deux jeunes papas sur trois seulement prennent aujourd’hui 11 jours de congé à la naissance de leur enfant. Comment faire changer les mentalités, lutter contre les inégalités femmes-hommes ? En Suède, on se partage carrément le congé parental qui dure plus d’un an.



Hélène Périvier, chercheuse à l’Observatoire français des conjonctures économiques et à Sciences-Po Paris, a rédigé une étude intitulée Réduire les inégalités professionnelles en réformant le congé paternité. Elle défend plusieurs scénarios, notamment l’idée d’un congé paternité obligatoire et d’un allongement de sa durée.

"L’idée de l’obligation, c’est vraiment l’idée de protéger les travailleurs", explique-t-elle au micro de RTL, avant de poursuivre : "Une partie du congé maternité, par exemple, est obligatoire pour éviter que des employeurs puissent faire pression sur les femmes au moment du congé maternité et que ce droit ne soit pas discutable. Aujourd’hui, on voit que certains pères ne prennent pas ce congé parce qu’ils ont l’impression qu’ils vont être stigmatisés, mal vus par leur employeur… le rendre obligatoire, c’est renforcer les droits des travailleurs."