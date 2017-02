publié le 18/02/2017 à 11:29

Un règlement de compte a-t-il eu lieu à Bobigny dans la nuit du vendredi 17 au samedi 18 février ? Une fusillade a éclaté dans le quartier Pont de Pierre, trois personnes ont été blessées, dont une sérieusement, d’après une information du journal Le Parisien, également relayée par BFMTV.



Un groupe de jeunes, qui se trouvait près de la cité des Courtillières, a été pris pour cible par un ou des tireurs. Trois d’entre eux ont été touchés. Le plus mal en point a reçu une balle, entrée dans le bras et ressortie par le thorax. Les assaillants sont toujours recherchés par la police et l’enquête a été confiée à la police judiciaire de Seine-Saint-Denis.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, trois fusillades ont éclaté dans le département des Bouches-du-Rhône. Un homme a été abattu après une course-poursuite sur l’autoroute A55, près de Marseille. La piste du règlement de comptes est privilégiée par les enquêteurs. Deux autres échanges de tirs ont été constatés à Aix-en-Provence, avec un mort, et à Gignac, sans lien avec la première fusillade.