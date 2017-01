Le blues des enseignants : "La lassitude était là depuis un moment"

REPLAY - Comme de plus en plus d’enseignants, Laurence Pierson a quitté l’Éducation nationale après avoir exercé pendant près de 18 ans.

Depuis 4 ans, le nombre de démissions a fait un bond dans l’Éducation nationale. C'est ce que vient de révéler un rapport parlementaire. S’il y a eu des recrutements massifs et que la proportion de démissionnaires reste à peu près la même, on a observé 50% de départs supplémentaires chez les enseignants titulaires depuis 2012, et même trois fois plus chez les enseignants stagiaires



"La lassitude était là depuis un moment, pas la lassitude de l’enseignement, mais la lassitude des institutions, des changements de programme de plus en plus absurde", explique Laurence Pierson, qui a quitté l’Éducation nationale après 18 ans de loyaux services. "C’est une pression de folie", explique-t-elle en pointant du doigt "une profession qui se paupérise terriblement". Selon Laurence Pierson, il existe de surcroît une partie non-négligeable des gens qui ne sont pas dans les chiffres. "Je pense que ça va encore augmenter", prédit-elle.