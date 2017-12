publié le 20/12/2017 à 09:50

En cette période où les années 80 triomphent à la télévision, au cinéma et sur scène, nous avons imaginé comment cette fin d'année se déroulerait si nous étions toujours dans cette fameuse période. À la télévision, Yves Montand, un artiste engagé incontournable, serait forcément mobilisé contre la crise climatique.



"La crise du climat ? Mais quelle crise ?", lance le comédien, imité par Laurent Gerra. "Moi le Papet, j'ai toujours dit 'Vive la crise !' Voilà ce qu'il devrait dire le Président Macron aux Français. Il devrait faire des émissions pour expliquer la crise du climat, et faire comme moi, se faire payer 800.000 francs par émission", poursuit-il.

"Car quand on n'est pas feignant, on peut gagner sa croûte, même quand il fait chaud", plaide Yves Montand. "C'est ce que je dis toujours à Simone (Simone Signoret). Moi pendant que le climat se réchauffe, je prospère. Comme elle : vous avez vu comment elle a prospéré Simone ?", lance-t-il. Et d'ajouter : "Il faut dire qu'avec la hausse des températures, elle biberonne encore plus !"

"Si la mer monte, il faut qu'on s'adapte", affirme le comédien, toujours imité par l'humoriste. "Moi je m'adapte : sous Tito j'étais titiste, sous Tonton j'étais tontiste, vous Walesa j'étais Solidarnosc, et sous Macron je suis en marche", raconte-t-il. Et de chantonner : "C'est si bon, quand on est sous Macron, de se faire du pognon en donnant des leçons".