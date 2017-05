publié le 30/05/2017 à 09:58

Aujourd'hui encore Nicolas Sarkozy, alias Don Sarkoleone, reste le parrain, le "capo di tuti i Cappi" de la grande famille Les Républicains. Et récemment, tous ses fidèles et dévoués visiteurs n'en finissent pas d'être surpris. Le dernier en date est Don Raffarino. "Entre, mais fais vite ! Avec cette chaleur étouffante, je dois m'occuper de tous les climatiseurs et les boissons fraîches dans les minibars de mes hôtels internationals que je m'occupe", lance l'ancien chef de l'État, imité par Laurent Gerra.



"Don Nico, tu le sais peut-être, je me suis rapproché de Don Macroni de façon dé-sin-téressée !", affirme l'ex-premier ministre, lui aussi imité par l'humoriste. "Bien sûr que je le sais, Don Raffarino. C'est mon petit doigt qui me l'a dit. Au début, je me suis dit que toi aussi, tu trahissais la famille, comme Eduardo Philippo, et que vous alliez finir les pieds dans le ciment dans le port du Havre (...) Et puis après j'ai réfléchi, surtout quand j'ai vu comment que Don Macroni a serré la louche à Donald Trump", répond Don Sarkoleone.

"Je sens bien à tes commentaires que toi aussi tu es bluffé par Don Macroni, comme tu l'as avoué au JDD", lui lance son visiteur. "Tu es bien renseigné Polichinelle. Et tu sais à qui il me fait penser, Don Macroni ?", interroge Don Sarkoleone. "À Bonaparte au Pont d'Arcole ?", tente Don Raffarino. "Presque ! Il me fait penser à moi en 2007", glisse l'ancien président.