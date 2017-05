publié le 24/05/2017 à 10:25

Alors que démarre la campagne des législatives, Jean-Marie Le Pen, qui s’est lancé dans la bataille, alimente plus que jamais son fameux blog vidéo, toujours accompagné de la très ardente Marie d’Herbais. "Bonjour, amis blogueurs ! C’est votre ami blogueur !", clame le Menhir dans un enthousiasme non dissimulé, "d’une humeur bien martiale, tête haute et torse bombé" comme le fait remarquer Maris d'Herbais, qui lui fait savoir que "les vrais Français" qui les regardent veulent connaître sa stratégie pour les élections qui approchent.



"C’est simple : je réunirai tous mes candidats sous la bannière 'Union des Patriotes', au sein des comités 'Jeanne au secours !'", explique-t-il en criant, au point de faire sursauter son assistante Marie d'Herbais. Jean-Marie Le Pen compte donc se déployer dans 156 circonscriptions, y compris dans celle où se présente Gilbert Collard, candidat à sa réélection dans le département du Gard pour le Rassemblement Bleu Marine. "Et alors ? Ça fera un conn... un Collard de moins à l’Assemblée", estime-t-il.

Marion "n'a pas dit son dernier mot"

Florian Philippot pourrait quant à lui quitter le FN à cause d’un désaccord sur la sortie de l’Euro. "J’espère que Monsieur Philippot sera sorti du FN bien avant que la France ne sorte de l’Euro... et sans référendum !", lance le Menhir. Marion Maréchal-Le Pen, elle, n'a pas attendu le Frexit : elle a décidé de ne pas représenter sa candidature aux législatives et a abandonné la présidence du groupe FN au sein du conseil régional de Paca. "Ah Marie, vous jetez là du sel sur la plaie encore à vif de ma déception", confie l'ancien président du FN.

"Ma chère et blonde petite Marion n’a pas dit son dernier mot, estime-t-il toutefois. N’oubliez pas que c’est une Maréchal... Le moment venu, elle saura créer la divine surprise et alors, les vrais Français chanteront 'Maréchal vous r’voilà / Devant toi la sauveuse de la France'", entonne Jean-Marie Le Pen à pleins poumons.