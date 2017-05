publié le 29/05/2017 à 09:32

Après le sommet du G7 à Taormine, en Sicile, Emmanuel et Brigitte Macron ont enfin retrouvé la capitale et leur vie quotidienne de Président et de Première dame. "Emmanuel, Emmanuel ! Qu'est-ce que c'est que ce truc qui tourne par terre ?", lance cette dernière, imitée par Laurent Gerra. "Ouais, trop cool, tu as retrouvé mon hand spinner ! Je ne le trouvais plus dans la valise diplomatique, je croyais que c'était Trump qui me l'avait piqué", s'extasie le chef de l'État, lui aussi imité par l'humoriste.



"Tu pourrais ranger tes affaires, j'ai failli glisser dessus avec mes espadrilles à talons !", peste-t-elle. "Ouais, d'accord Brigitte. Et dis, Brigitte, il te plait ton nouveau bureau à l'Élysée ?"; lui demande Emmanuel Macron. "C'est un peu grand pour moi toute seule. J'espère que tu viendras me voir de temps en temps, les dimanches ?", lui répond-elle. "Mais bien sûr, Brigitte ! Le personnel est très gentil, tu vas te faire des copines et tu auras plein de visites ici, tu verras", la rassure-t-il.

C'est alors que le téléphone sonne. C'est Line Renaud à l'appareil. "Je ne vous dérange pas pendant votre petit somme ?", s'excuse la chanteuse et actrice, imitée par Laurent Gerra. "Ah, non, Line. Je ne fais pas de petit somme à 10 heures du matin !", rétorque Brigitte Macron.