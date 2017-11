publié le 01/11/2017 à 11:57

Nicolas Sarkozy vient rendre visite dans les studios de la rue Bayard en ce jour de la Toussaint. "Il faudrait que je sois inconscient pour me reposer", justifie le très dynamique ancien président de la République. "Cela ne m'empêche pas de fêter la Toussaint, ajoute-t-il. Une fête traditionnelle, judéo-chrétienne, bien de chez nous depuis nos ancêtres les Gaulois !".



Nicolas Sarkozy ne semble en tout cas pas bien faire la différence entre la Toussaint et Halloween. "Tout ça c'est pareil, c'est la fête des morts", affirme l'ex-chef d'État, qui trouve chez Les Républicains quelques bons déguisements... "Fillon et son look de croque-mort, Copé et sa tronche de fossoyeur, NKM qui ressemble tellement à Cruela d'enfer, Juppé qui est le sosie, en plus âgé, de Fester Adams.. Ça fait une belle brochette de zombies non ?"