Le Bureau de l'Assemblée nationale vient d'édicter les nouvelles règles vestimentaires qui s'appliquent à l'intérieur de l'hémicycle. Pour commenter ces mesures, nous recevons Jean Lassalle.



"Bonjour, charmante Mademoiselle Jade. Je vois que vous avez adopté votre tenue d'Hibernation : le poncho et les bottes fourrées. Vous êtes ravissante !", lance le député des Pyrénées-Atlantiques, imité par Laurent Gerra.

Dans quel état d'esprit a-t-il accueilli ces nouvelles règles ? "Mes chers compatriotes de métropole et des montagnes, là-haut sur la montagne (il chante, Ndlr). Brbrbrb, nous voilà bien rendus ! Brbrbrb, des règles pour les couillons de Parisiens, têtes de chien !", lâche-t-il.

"Pas exactement, monsieur le député. Les règles s'appliquent aux députés de toutes les circonscriptions. Il faut porter 'une tenue de ville neutre', d'après François de Rugy", lui fait remarquer son interlocutrice. "Mes chers compatriotes, François de Rugy peut rugyr tant qu'il veut, le troupeau passe !", rétorque le parlementaire, toujours imité par l'humoriste.

"Ils veulent nous baiser ! Leur règlement, qu'ils se le mettent dans le fondement ! Je vais pas m'occuper de mes moutons en tenue de Parigot, têtes de veaux ! Je viendrai à l'Assemblée nationale par les petits chemins de montagne avec le béret des Pyrénées sur la cafetière et ma veste en bouc, bout du con !", avertit encore Jean Lassalle.



Cela veut-il dire qu'il ne respectera pas le nouveau dress code ? "Mes chers compatriotes, la prochaine fois je viendrai à l'Assemblée avec un ours : un ours brun, un ours mal léché, sans aucun dress code. Ils vont tous regretter d’avoir mis leurs habits du dimanche. Et j'irai jusqu'au bout, bout du con !", tempête-t-il.