Laurent Gerra imitant Gérard Collomb : "Je vous souhaite une année lyonnaise"

et Jade

publié le 02/01/2018 à 09:56

C'est l'heure des vœux pour nos représentants politiques. Après Emmanuel Macron, c'est autour de Gérard Collomb de s'adresser aux Français, et à mademoiselle Jade particulièrement. "Je vous souhaite une année lyonnaise", répond-t-il à ses vœux de bonheur.





"Lyonnaise ? C’est à dire ?" interroge Jade. "C’est-à-dire lumineuse, comme Lyon. Pleine de pralines, comme à Lyon et bien arrosée, comme Lyon car Lyon est arrosée par deux fleuves, et ça, c’est… euh… super", explique le ministre de l'Intérieur.



Gérard Collomb avoue avoir occupé ses dernières heures de 2017 au travail. "J'ai compté les voitures brûlées, avec mon chapeau". Ce nouveau couvre-chef est un cadeau de sa femme, Caroline. "Il est super, mon chapeau… Mais avec la tempête Carmen, il s’est envolé… Vous ne l’avez pas vu passer ?"



Le ministre de l'Intérieur a été gâté pour Noël. "J’ai eu aussi un chapeau de gendarme et un bâton de Guignol. En 2018, je vais pouvoir m’occuper encore mieux de tous les gnafrons ! ça va être… euh… super !"