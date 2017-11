publié le 13/11/2017 à 09:33

Dans Il Corriere della sera, Carla Bruni vient de déclarer que son mari Nicolas Sarkozy aidait souvent le Président Macron dont il en était le "parrain" en politique. Voyons comment ces propos ont été reçus à l'Élysée. "Brigitte, Brigitte, qu'est-ce qu'on mange ? J'ai super la dalle ! Oh flûte, encore des betteraves et des endives !", lance à son épouse le chef de l'État, imité par Laurent Gerra. "Et alors ? C'est très bon les endives. Tu mettras un peu de gruyère dessus si tu veux. Et si tu as encore faim, tu prendras une compote en dessert. Tu ne veux quand même pas finir comme le Président Hollande, j'espère ?", lui répond sa femme, elle aussi imitée par l'humoriste.



Tout à coup, le téléphone sonne. Brigitte Macron décroche. "Pronto ? Buona sera, je ne vous dérange pas, j’espère. C'est Carla Bruni à l'appareil", dit l'épouse de Nicolas Sarkozy, imitée par Mademoiselle Jade. "Parlez plus fort, madame, je ne vous entends pas. J'ai l'impression d'écouter un de vos disques", la taquine son interlocutrice. "Il n'est pas là le Président Macron tout mignon ?", demande Carla Bruni. "Qu'est-ce que vous lui voulez, madame, à mon mari ? Il est très occupé. Il n'est pas à la retraite, comme le vôtre !", clame Brigitte Macron.

"Je voulais l'inviter à dîner chez son parrain, mon piccolino marito. Mais vous pouvez venir aussi, si ça ne vous fait pas trop tard", dit Carla Bruni. "Son parrain, vous avez dit ? Première nouvelle. Ne quittez pas, s'il vous plait", s'étonne Brigitte Macron, qui appelle son mari. "Qu'est-ce que c'est que cette histoire de parrain ? Je croyais que ton parrain, c'était le tonton Norbert d'Amiens. Tu ne me dis pas tout, Emmanuel".



"Mais euuuh, Brigitte ! C’est pas moi, c'est Carla qui a dit aux journalistes que monsieur Sarkozy, il me donnait plein de conseils", se défend l'actuel chef de l'État. "J'aime mieux ça. Et moi alors, comme je te t'en donne aussi, je suis ta marraine", lui lance son épouse. "Mais oui, Brigitte, c'est toi ma reine !", la rassure son époux. "Bellissimo ! Et moi, alors, je suis la cousine !", ose Cala Bruni, toujours imité par Mademoiselle Jade.