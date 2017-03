publié le 13/03/2017 à 09:55

L'information du Journal du Dimanche, selon laquelle François Fillon aurait reçu pour 48.500 euros de vêtements, pourrait prochainement faire l'objet d'une adaptation au cinéma par l'inépuisable cinéaste à succès Francis Veber. Nous nous sommes, bien entendu, procuré la bande annonce de ce projet encore top secret. "Francis Veber présente Le grand brun avec un costume noir, un remake contemporain de la comédie culte d'Yves Robert, librement inspiré par la campagne présidentielle de François Fillon", déclame Mademoiselle Jade.



Avec dans le rôle du grand brun, Alain Delon. "Mes amis, j'ai le cuir solide. Mais je ne peux pas faire ma campagne à poil, voilà pourquoi j’ai accepté ces costumes. Mais le grand brun ne lâche rien. Le grand brun fronce les sourcils et fait sa campagne, coûte que coûte, surtout si c’est pas lui qui paye", lance l'acteur, imité par Laurent Gerra.

C'est Jane Birkin qui campe le rôle de la femme du grand brun. "C'est digoulasse ce qu'ils ont encore fait à mon mari. C'est pas de son faute si on lui a donné des costumes à 50.000 euros. C'était pendant les soldes. Et moi, j'ai fait toutes les ourlets à la main. Les surpiqûres. Et puis, j’ai lu La couture pour les nuls, et après j'ai fait la compte rendu dans La Revue des deux mondes. C'était horribeul !", geint la comédienne, elle aussi imitée par l'humoriste.