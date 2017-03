et Jade

publié le 10/03/2017 à 09:54

Mercredi 8 mars, on fêtait la journée internationale des droits des femmes. L'occasion pour un certain nombre de personnalités de rendre hommage au beau sexe. Après le chanteur Alain Souchon, c'est au tour de la comédienne Fanny Ardant d'être imitée par Laurent Gerra. "Tu sais, je suis comme ça : très moi, très disponible, très cash. Tu m'appelles et je viens sur la première radio de France !", lance-t-elle à Mademoiselle Jade.



Mais comment célèbre-t-elle cette journée de la femme ? "Tu sais moi je fête la journée de la femme tous les jours, mais pas de la femme ordinaire ou de la femme d'à côté. Moi je fête la journée de la femme sublime !", prévient Fanny Ardant, toujours imitée par l'humoriste. Mais alors quelle différence ? "Pour être sublime, il faut avoir la bonne bouche, immense forcément", affirme-t-elle, en conseillant à Mademoiselle Jade de faire des étirements de bouche "pour apprendre à parler sublime comme moi".