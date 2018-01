publié le 03/01/2018 à 12:18

"Chabadabada chabadabada". François Hollande chantonne ce mercredi matin sur l'air d'un Un homme et une femme. "Je suis amoureux", explique-t-il à mademoiselle Jade. "Et je n’ai plus besoin de me cacher sous un casque, le croissant à la main. Je peux m’afficher au grand jour avec ma Juju. Je suis libéré, délivré !"



L'ancien président de la République a posé la semaine d'avant avec sa compagne Julie Gayet sur une plage de Normandie pour un photographe de Ouest-France. "C’était à Saint-Pair-sur-Mer, ce qui n’a rien à voir avec le mariage pour tous, je tiens à le préciser. Mais c’est passé justement comme papa sur maman", souligne l'imitateur.

François Hollande sait proposer des destinations exotiques. "Faut dire, je sais la faire rêver la Juju. Après Tulle au mois de novembre, je lui ai dit, allez ma Juju, je t’emmène en Normandie au mois de décembre ! Je suis un fou, moi, mademoiselle Jade !"

"Vous m’avez vu dans mon manteau de marin pêcheur", rêve-t-il. "Et Juju avec sa grosse écharpe en laine et la goutte à son petit nez rougi par le froid… C’était beau et romantique. Un homme et une femme, sur une plage normande, chabadabada chabadabada…"