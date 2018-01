publié le 19/01/2018 à 09:54

La publication des lettres de François Mitterrand à sa maîtresse Anne Pingeot nous permet de découvrir l'homme qui se cachait derrière le président de la République.



C'est le cas dans cette lettre datée de novembre 1995. "Ô mes amours, ô pensées, ô mon Anne ! Tu le sais, depuis que je suis président, je profite de mon temps libre pour mettre de l'ordre dans mes affaires, cela fait du bien", lit l'ancien chef de l'État, imité par Laurent Gerra.

"Je range, je trie, je classe. C'est fou ce qu'on accumule sans sans rendre compte", poursuit-il. "Hier, j'ai mis la main sur les manuscrits de mes livres. Quelle bonne idée j'ai eue de prendre Guy des Cars comme nègre. Il écrivait tellement bien celui-là", dit-il.

"Je vais faire un tour avec cette tenue qui me caractérise tellement : l'écharpe rouge que tu m'as tricotée et mon chapeau noir qui me donne cette allure Mendès-France qui impressionne tous mes courtisans", poursuit François Mitterrand, toujours imité par l'humoriste.



"Oui, je serai en rouge et noir. En rouge et noir, j'exilerai ma peur ; j'irai plus haut que ces montagnes de douleur. En rouge et noir, j'afficherai mon cœur, en échange d'une trêve de douceur", lance-t-il, en reprenant les paroles de la chanson de Jeanne Mas.