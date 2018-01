publié le 18/01/2018 à 10:13

C'est José Bové qui était le premier imité par Laurent Gerra jeudi 18 janvier. "Mais que fait-il à Paris ,", s'interroge Mademoiselle Jade. "Je suis venu de mon Larzac pour participer à la Fashion Week", lui répond l'écologiste.



"C'est bizarre, mais je ne vous voyais pas participer à la Fashion Week", lui fait remarquer son interlocutrice. "Oui mais ça, c'est parce que vous savez que c'est pour les collections printemps-été et que vous me voyez avec mon gros pull en laine qui gratte. Mais vous inquiétez pas, je suis venu avec des vêtements à présenter beaucoup plus légers pour la douce saison", justifie le pourfendeur de la malbouffe..

"Vous n'êtes pas styliste ni créateur, pourtant, José Bové ?", note Mademoiselle Jade. "Mieux que ça : je suis permaculteur écolo", plaide l'écologiste. Quel rapport avec la Fashion Week ? Il s'explique : "C'est vrai qu'à la base, on devrait vivre comme les animaux, tout nu. Enfin pas vraiment tout nu, parce qu'on vit avec nos poils qu'on a laissé pousser. Cela fait une couche de protection contre le froid. Je vous le redis, mademoiselle Jade, c'est fini le ticket de métro, on ne se taille plus la haie".

"On a beau être permaculteur, on n'en reste pas moins coquet. Voilà pourquoi on lance des vêtements écolos qui respectent l'environnement et la beauté de celui qui les porte. Regardez, je vous ai amené des modèles", explique José Bové, toujours imité par l'humoriste.