publié le 20/02/2017 à 10:04

La rencontre de la semaine dernière entre François Fillon et Nicolas Sarkozy a beaucoup fait parler. Certains commentateurs ont remarqué que l'ancien Président, quoique dans l’ombre, reste très influent. Nous nous sommes procuré un enregistrement de cette entrevue. Retentit la musique du film Le Parrain. Quelqu'un frappe à la porte. "Qui c’est qui me dérange ?", demande Don Nico Sarkoleone (alias Nicolas Sarkozy, imité par Laurent Gerra). "C'est moi François", répond François Fillon, lui aussi imité par l'humoriste.



"Ah c’est toi, mon petit François, entre donc. C'est gentil de venir prendre des nouvelles de ton parrain. Tiens, embrasse donc ma bague", l'invite son hôte. "Alors, comment qu'elle se passe cette campagne, mon petit ? Toujours pas de mise en examen, j’espère. Parce qu’on voit pas le général de Gaulle mis en examen, hein !", raille Don Nico Sarkoleone.



"La presse nous harcèle, Don Nico. C’est un lynchage, ils s’en prennent à ma femme et à mes enfants !", se plaint le candidat de la droite à la présidentielle. "À ta femme et à tes enfants ? Mais ils n'ont jamais rien fait", note Don Nico Sarkoleone. Il poursuit : "Mais tu sais que pour nous, les Républicains, la famille c’est sacré. C’est une affaire d’honneur. Alors je peux pas te laisser tomber, François".