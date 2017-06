publié le 16/06/2017 à 10:10

Les championnats du monde de tonte de moutons ont lieu chaque année en Nouvelle-Zélande. La porte-parole des éleveurs de ce pays demande que cette activité - qui requiert des qualités athlétiques certaines - soit homologuée comme sport olympique. Franck Ribéry a un commenataire à faire. "Je trouve ça normal que les élévateurs zélandois' y veulent que ceux qui tontent les moutons soient reconnus comme des sportifs olympiques", commente le footballeur, imité par Laurent Gerra. Mademoiselle Jade lui fait remarquer qu'on ne dit pas les "Zélandois", mais les "Néo-Zélandais". Réponse de l'intéressé : "Zélandois, zélandais, Zindiens, c'est pareil ! C'est des gars qui n'arrêtent pas de tonter les moutons".



"On dit tondre les moutons", le reprend encore Mademoiselle Jade. "Oh ça va, tu me saoules Mademoiselle-je-parle-bien ! Le tondage des moutons j'en ai déjà vu à la télévision, et les moutons pour les tondre il faut les tiendre. Le mouton, s'il se débat, il fait du gigot avec ses pattes", explique le milieu de terrain français, toujours imité par l'humoriste. Peut-être voulait-il dire qu'il gigote...