publié le 14/02/2018 à 09:51

Nous sommes donc le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Pour parler de cette fameuse fête des amoureux, nous recevons d'abord une légende urbaine en la personne de Karl Lagerfeld.



"Gutten Tag !Qu’est-ce que vous voulez savoir sur la Valenten Fest ? Posez-moi votre question, on m'attend chez Chanel, schnell !", lance-t-il à Mademoiselle Jade, qui souhaite simplement savoir s'il va fêter l'événement. "N'importe koi ! Vous me voyez m'emmerder dans un restaurant plein de tables pour deux, des bougies partout à causer avec une pouffe de la haute de mes chiffons, de mes coupons et de mes étoffes ? Ça me rappelle la boutik. C'est grotesk, ya !", répond-il.

C'est ensuite Alain Souchon, éternel amoureux, qui vient nous parler de la Saint-Valentin. "C'est sympa, la Saint-Valentin. J'aime bien, la Saint-Valentin. Ça ressoude un petit peu les couples. On change de slip et de chaussettes. On se fait des bigoudis. C'est sympas les bigoudis, ça fait des cheveux de vieille dame comme les miens, j'aime bien", explique le chanteur, lui aussi imité par l'humoriste.

"Et puis le soir, au lieu de s'engueuler dans la cuisine, on fait un petit peu la popote, c'est sympa, j’aime bien faire la popote. Je fais des petits plats doux-amers", poursuit-il, avant de chatonner : "Oh la la la les endives, ça fait pas mal aux gencives".



Et après le bon repas, évidemment, une soirée en amoureux ? "Oui, une petite soirée romantique. C'est sympa. On se met sur le canapé et puis on tricote un petit peu. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, c'est sympa", dit Alain Souchon. "Et puis après on fait des petits bisous à sa chérie avant d'aller se coucher", confie Alain Souchon, qui chante "Oh la la la Saint-Valentin, ça nous redonne le gourdin".