publié le 10/12/2017 à 14:43

Les autorités sanitaires ont annoncé, dimanche 10 décembre, que 620 lots de laits infantiles du groupe Lactalis étaient rappelés, interdits à la consommation et à l'exportation. En cause, cinq nouveaux cas de salmonellose déclarés cette semaine chez des nourrissons, dont l'un avait consommé un lait de riz qui ne figurait pas parmi les produits rappelés par Lactalis le 2 décembre dernier.



Le groupe laitier a indiqué dans la journée avoir identifié "une cause probable" de la contamination (qui aurait eu lieu entre 1er et le 6 mai) et avoir arrêté l'usine mise en cause. De son côté, la Direction générale de la santé a ouvert un numéro vert pour répondre aux questions des parents. Il s'agit du 0800 636 636.



Les plus de 600 lots concernés appartiennent à plusieurs marques, dont les françaises : Carrefour, Picot et Milumel. Mais des marques étrangères sont également visées par cette mesure de sécurité : Amilk Bifido, Babecare, Babycare, Damira, Ostricare, Enfastar, Frezylac, Gloria, Gromore, Karihome, Malyatko, Mamy, Mon petit inovital, Ofmon, Premium Care, Procare, Puleva, Quaker Probabt, Sanu, Sanutri, SOG, Stolle, Superior Growing Up.