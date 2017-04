La victoire de la CFDT est-elle le signe du triomphe de la France centriste?

publié le 01/04/2017 à 08:09

C'est du jamais vu. Pour la première fois, la CFDT devient le premier syndicat dans le secteur privé en France. C'est ce que révèle la dernière mesure d'audience des organisations syndicales. La CFDT a recueilli 26,37% des suffrages et la CGT 24,85%, a annoncé ce vendredi 31 mars la Direction générale du travail. Alors est-ce que c'est le signe de la victoire de la France centriste?



Pour Denis Tilinac, ce n'est pas le constat qu'il faut tirer de cette information : "Je crois que c'est plutôt le résultat du vieillissement de la CGT qui s'est fait doubler par sa gauche par des syndicats plus jeunes et plus extrêmes comme Sud plutôt que l'avènement du centrisme réformateur". À l'inverse d'une France centriste, pour l'écrivain, la lutte des classes connaît un regain de force.

En revanche pour Philippe Bailly, "les deux syndicats qui reculent sont ceux d’opposition, la CGT et FO. Alors que ceux qui progressent sont la CFDT et la CFTC qui sont des syndicats réformistes". D'après lui, c'est le signe que les salariés du privé "ne croient plus qu'il est possible de gagner des conflits par la grève et ils sont plus tentés par le compromis". Pour lui, il résulte même de ce constat "un risque de clivage entre secteur privé et public", à l'image des conflits de 1995.

On refait le monde avec :

- Denis Tillinac, écrivain

- Didier Testot, fondateur de La bourse et la vie

- Philippe Bailly, conseiller en communication