publié le 01/02/2018 à 17:23

Il était son professeur d'anglais. Un homme âgé de 34 ans aurait entretenu une relation avec une de ses élèves, âgée de 14 ans au moment des faits, rapporte le site 20 Minutes. Suspendu de l'Éducation nationale depuis août dernier, il a été placé en garde à vue ce jeudi 1er février à Saint-Denis, sur l'île de La Réunion.



C'est le père de l'adolescente qui a déposé plainte contre le professeur pour "atteinte sexuelle sur mineure de 15 ans par personne ayant eu autorité". Ce dernier a expliqué que la relation entre la jeune fille et l'enseignant aurait commencé au début de l'année 2017, alors qu'elle avait "perdu son grand-père dont elle était très proche".

"Cet enseignant a profité de son état de faiblesse pour se rapprocher d'elle (...) il lui a complètement retourné la tête", confie le parent à 20 Minutes.

Des relations sexuelles consenties mais non protégées

L'enseignant aurait attendu que la jeune fille fête ses 15 ans pour entamer avec elle des relations sexuelles consenties, mais non protégées. Divorcé et père de deux enfants, l'homme lui aurait dit "que quand elle aurait 15 ans, elle ne risquerait plus rien", affirme le père de la jeune fille.



Pour pouvoir communiquer avec sa jeune élève, le professeur d'anglais lui aurait offert plusieurs téléphones portables, lui recommandant de les dissimuler de ses parents. Le père de l'adolescente explique avoir dû en confisquer quatre ou cinq. 20 Minutes a pu se procurer des captures d'écran de leurs échanges, dans lesquels l'enseignant exprimerait son envie d'avoir un enfant avec elle. L'unique moyen, selon lui, de légitimer leur relation.

C'est un amour d'enfant Le père de la jeune fille





Craignant d'être enceinte, la jeune fille aurait évoqué la possibilité d'une fuite, ce que ne confirme pas son père. "Nous avons beaucoup de mal à dialoguer avec notre fille sur cette question. Elle est amoureuse, elle nous a donné l'exemple des Macron. Mais c'est un amour d'enfant. Elle a 15 ans et elle a encore besoin de dormir avec son doudou !", explique-t-il.



La garde à vue de l'enseignant pourrait être prolongée de 24 heures. En plus de la plainte déposée par le père, l'homme est suivi pour "destruction de preuves", après avoir effacé des messages compromettants.