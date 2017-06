La Poste : "L'entreprise est confrontée à une baisse du courrier considérable"

publié le 17/06/2017 à 09:44

En douze ans, la France a perdu 15.000 facteurs, passant de 90.000 en 2005 à 75.000 aujourd'hui. La fin de la lettre papier est-elle proche ? Philippe Wahl, PDG du groupe La Poste, en est persuadé. L'entreprise de 250.000 salariés tient un stand à VivaTech à Paris, le salon des start-up. "Nous avons cette année décidé de recruter 3.000 facteurs car ce métier ne sera plus le métier des facteurs lettres, puisque la lettre papier dans quinze ans, il n'en restera pas beaucoup. Ils feront des services et du colis. C'est la raison pour laquelle nous sommes le leader du colis en France avec Colissimo, Chronopost, DPD (...) et que nous lançons de nouveaux services à domicile ("Veillez sur mes parents, ndlr)."



Le rythme trop élevé des cadences, souligné par certains syndicats, est-il à l'origine de ces recrutements ? "Les cadences sont plus denses que par le passé. L'entreprise est confrontée à une baisse du courrier considérable. 18 milliards d'objets distribués en 2008, moins de 11 milliards cette année. Mais le service reste essentiel pour nous, c'est six jours sur sept dans notre pays. Ce six jours sur sept est absolument clé mais pour le garder, il ne faut pas rester inerte et il faut inventer de nouveaux services puisque la lettre disparaît."

Comment Philippe Wahl perçoit-il l'avenir de La Poste demain ? "C'est une grande entreprise de services de proximité humaine, du colis partout en France et dans le monde, une banque de proximité". Une stratégie dont le fil rouge est la prise en compte du vieillissement de la population. 1,2 million de personnes auront plus de 90 ans en 2030 contre 660.000 aujourd'hui. Philippe Wahl réfute tout abandon des territoires. "Il y a aujourd'hui 8.500 bureaux de poste de plein exercice. Le lieu postal dans le rural, c'est souvent un employé de mairie, qui à mi-temps fait dans une agence postale communale les services de La Poste. En 2016, nous avons créé 500 Maisons de service au public dans la France rurale. Nous aurons créé à la fin de cette année 1.000 facteurs guichetiers."