La peur autour de Donald Trump est très "exagérée", selon Richard Attias

INVITÉ RTL - Richard Attias, homme d'affaires vivant et exerçant aux États-Unis, revient sur l'investiture de Donald Trump qui a lieu ce vendredi 19 janvier.

Richard Attias, président de Richard Attias & Associates, vit aux États-Unis et y travaille depuis 10 ans, il a notamment créé le New-York Forum et surtout il connaît bien Donald Trump. L'investiture de Donald Trump a lieu ce vendredi 20 janvier. Le milliardaire va devenir le 45e président des États-Unis. La peur qu'il y a autour de cet homme est "très exagérée", "il n'y a aucune raison d'avoir peur du président des État-Unis d'Amérique" explique l'homme d'affaires."C'est un personnage qui ne laisse pas indifférent", "il est un pur businessman, il a écrit des ouvrages qui sont sans complexes".



Richard Attias confie que Donald Trump peut parfois lui faire penser à Bernard Tapie. Concernant l'engouement pour les tweets de Donald Trump, l'homme d'affaires affirme qu'il "n'a aucun filtre" et "il considère surtout que les "médias n'ont pas été équitables". Donald Trump va-t-il générer un French bashing? Richard Attias ne pense pas que cela sera le cas, "il a une connaissance de la France et de l'Europe", il est juste "un pur produit de l'Amérique traditionnel tel qu'on l'entend".