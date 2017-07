Le grand retour des heures supplémentaires défiscalisées

publié le 13/07/2017 à 08:04

Gérald Darmanin a confirmé mercredi 12 juillet que le gouvernement allait mettre en oeuvre l'exonération fiscale des heures supplémentaires. Une surprise ? Il se passe tous les jours quelque chose à la Samaritaine qu'est devenue Bercy. La semaine dernière, c'était chaque jour un renoncement ou un nouvel impôt créé. Cette semaine, c'est une baisse tous les matins. Mardi 11 juillet, celle de la taxe d'habitation et de l'ISF. Le lendemain, celle de l'impôt sur les revenus du capital. Et aujourd'hui, ce sont les heures sup' défiscalisées. On a hâte d'être à demain !



Toute baisse d’impôt est bonne à prendre, et celle-là tout spécialement. Ce qui est étonnant simplement, c'est la technique d'annonce. La semaine dernière, le gouvernement coupe la queue du chat en plusieurs fois - ça fait mal à chaque fois. Et cette semaine, il la recolle aussi en plusieurs fois. On a l'impression qu'il n’y a pas de plan de vol, et que ces mesures se décident au gré de l'humeur ou des confidences de tel ou tel. Si l'exécutif voulait créer un "choc de confiance", en baissant plusieurs impôts à la fois, avec une stratégie claire et affirmée, ce n'est pas la meilleure méthode qu'il a utilisée. Pas facile d'avoir confiance face à des pochettes surprises fiscales permanentes.

Sur le fond, c'est une version light de la défiscalisation qui avait été envisagée par le candidat Macron. On supprimerait les charges sociales frappant les heures supplémentaires, mais on déclarerait quand même le montant dans ses revenus - il serait donc frappé par l'impôt sur le revenu. Dans la version initiale (celle de Nicolas Sarkozy), les heures supplémentaires étaient à la fois exonérées de charges et de fiscalité. François Hollande avait supprimé cette mesure, au nom de la création d'emploi. La version Macron coûterait 3 milliards d'euros par an à l'État, ou plutôt à la Sécu. Elle concernerait neuf millions de salariés, et rapporterait en moyenne 300 euros par bénéficiaire et par an. Ça n'est pas rien.