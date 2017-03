François Fillon mis en examen : quels sont les motifs ?

publié le 14/03/2017 à 16:36

C'est la première fois qu'un candidat à l'élection présidentielle est mis en examen. Me Antonin Lévy, l'avocat de François Fillon l'a annoncé ce mardi 14 mars, soit 24 heures avant la date prévue. "La mise en examen est intervenue ce (mardi) matin. L'audition a été avancée pour qu'elle se déroule dans des conditions de sérénité", a ajouté Me Antonin Levy, qui n'a pas fait d'autre commentaire.



François Fillon est poursuivi pour détournements de fonds publics, complicité et recel d'abus sociaux et manquements aux obligations de déclaration à la Haute autorité sur la transparence de la vie publique. La justice reproche au candidat d'avoir employé son épouse et deux de ses enfants auprès de lui, pour des tâches qu'ils n'auraient pas effectuées. Concernant le dernier chef d'accusation, le candidat de la droite est accusé d'avoir oublié de déclarer un prêt de 50.000 euros contracté auprès de son ami Marc Ladreit de Lacharière.

Cette mise en examen ne devrait cependant pas entacher la détermination du candidat. François Fillon l'a affirmé plusieurs fois, il ira "jusqu'au bout" de cette campagne présidentielle. "Je ne cèderai pas, je ne me rendrai pas, je ne me retirerai pas. J'irai jusqu'au bout, parce qu'au-delà de ma personne, c'est la démocratie qui est défiée", avait-il notamment déclaré le 1er mars dernier, lorsqu'il avait évoqué sa convocation chez les juges en vue d'une mise en examen.